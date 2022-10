Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Clauss lâche ses vérités après son transfert à l'OM

Publié le 21 octobre 2022 à 21h10

Thibault Morlain

Jonathan Clauss a donc passé deux saisons au RC Lens où il aura totalement explosé. Cela lui a permis de rejoindre l'équipe de France et d'intéresser des clubs plus huppés. C'est ainsi que cet été, lors du mercato, Clauss a été transféré à l'OM. Déjà bien intégré dans le collectif d'Igor Tudor, le néo-Marseillais est revenu sur son transfert ce vendredi.

Cet été, les recrues se sont multipliées à l'OM. Pablo Longoria a considérablement renforcé l'effectif d'Igor Tudor, allant notamment chercher Jonathan Clauss au RC Lens. Un choix payant quand on voit les performances du piston droit avec le club phocéen. Déjà auteur d'un but et 5 passes décisives, Clauss est déjà très important dans le schéma de l'OM.

« Je n'ai pas eu peur »

L'adaptation a été express donc pour Jonathan Clauss à l'OM. A ce propos, l'ancien du RC Lens, qui va retrouver les Sang et Or ce samedi, a expliqué pour La Voix du Nord : « Je n’ai pas eu peur, je suis un mec assez simple et je me fonds toujours dans un vestiaire. Sur le terrain, ça a été rapide. Je voulais arriver tôt dans la préparation et j’ai pu prendre rapidement mes repères aux entraînements pour connaître chacun. J’essaie de faire ce que je sais pour être au service du collectif ».



« C’est une autre dimension. J’ai déjà vécu pas mal d’événements dans ma carrière, avec beaucoup de hauts et de bas, alors je relativise beaucoup par rapport à l’impact que le résultat et la performance peuvent avoir sur mon mental et sur moi. Je prends beaucoup de recul sur les choses. S’il n’y a pas de résultat, il faut vite switcher, vite être prêt dans sa tête sur le match suivant », a également pu ajouter Jonathan Clauss sur son arrivée à l'OM.

« On avait évalué toutes les possibilités »