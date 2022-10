Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Un énorme transfert en vue pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 24 octobre 2022 à 00h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans de Manchester United, Cristiano Ronaldo ne sera pas retenu cet hiver. Les Red Devils envisagent en effet de céder leur star librement, alors que le point de non-retour semble avoir été atteint entre les deux parties après le refus de l’attaquant d’entrer en jeu contre Tottenham cette semaine. De quoi offrir une fenêtre de tir à Chelsea, qui n’a pas oublié le Portugais.

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. N’entrant pas dans les plans d’Erik ten Hag, la star portugaise est en manque de temps de jeu et ne parvient plus à masquer son agacement. Cette semaine, le refus de l’attaquant d’entrer sur le terrain face à Tottenham a beaucoup fait parler, entraînant sa mise à l’écart pour le choc contre Chelsea samedi. Désormais, le départ de Cristiano Ronaldo semble inéluctable, et cela pourrait profiter aux Blues .

« Todd Boehly voit toujours l'intérêt de le signer »

Cité parmi les prétendants au quintuple Ballon d’Or l’été dernier, Chelsea en pincerait toujours pour Cristiano Ronaldo, plus particulièrement Todd Boehly, nouveau propriétaire de la formation londonienne. Selon la presse anglaise, l’intérêt du club londonien pourrait être ravivé, ce que confirme le journaliste Ben Jacobs. « Pour être clair sur Chelsea et Ronaldo. Todd Boehly voit toujours l'intérêt de le signer, surtout pour la marque. Il a demandé plusieurs fois à Thomas Tuchel de l'envisager. Tuchel a toujours été dédaigneux et parfois consterné par la fréquence à laquelle le nom de Ronaldo était mentionné », confie Ben Jacobs sur Twitter . Pour autant, l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Chelsea est loin d’être bouclée.

Mercato : La vérité est dévoilée au grand jour dans le feuilleton Ronaldo https://t.co/HgzZVsH5Dv pic.twitter.com/IgZVYhlfDQ — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

« Je crois savoir que Potter a actuellement d'autres attaquants en tête, au-dessus de Ronaldo dans la hiérarchie »