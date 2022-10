Foot - Mercato

Mercato : Le grand retour de Zinedine Zidane est imminent

Publié le 25 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane semble tout faire de faire son retour sur les bancs de touche. Bien que le PSG soit toujours une option pour le champion du monde tricolore, l’Équipe de France aurait toujours sa préférence. Le principal intéressé a évoqué un retour imminent.

Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane est sans club. Pourtant, son nom a été lié à bien des équipes depuis le début de sa période d’inactivité. Entre la Juventus, Chelsea, le PSG, Zidane a eu l’embarras du choix, sans oublier Manchester United. Finalement, Zinedine Zidane semblerait n’avoir d’yeux que pour l’Équipe de France.

Entre le PSG et les Bleus, Zidane a tranché

Dernièrement, Média Foot a annoncé que les propriétaires qataris du PSG allaient revenir à la charge auprès de Zinedine Zidane afin de lui faire une proposition de contrat. Cependant, le rêve du champion du monde 98 semble toujours de prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, potentiellement après le Mondial au Qatar.

«Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt»