Transferts - PSG : Le Barça met Campos sous pression sur le mercato

Publié le 25 octobre 2022 à 05h30

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Manchester City, Bernardo Silva ne devrait aller au bout de son engagement envers les Skyblues. Le PSG garderait un oeil sur la situation du Portugais, sous l’impulsion de Luis Campos, mais l’avenir de Silva semble s’écrire au FC Barcelone.

Au cours du dernier mercato estival, Bernardo Silva a fait partie des plans de Luis Campos sur le mercato. le10sport.com vous révélait même le 3 août dernier que le conseiller football du PSG faisait du milieu offensif de Manchester City une signature rêvée. Pour parvenir à ses fins, le PSG a même dégainé une offre de transfert de 80M€, sans succès, toujours selon le10sport.com.

Le PSG reste prêt à dégainer pour Bernardo Silva

En effet, Manchester City avait pris la décision de fermer la porte à un départ de Bernardo Silva à ce stade de la fenêtre des transferts. De quoi décourager le PSG ? D’après ESPN , le Paris Saint-Germain aurait toujours des vues sur Bernardo Silva. Cependant, il se pourrait bien que le FC Barcelone joue un sale tour au club de la capitale.

Le Barça prépare l’arrivée de Bernardo Silva

D’après les informations divulguées par 90min , Bernardo Silva aurait toujours un transfert au FC Barcelone dans un coin de sa tête, comme ce fut le cas lors de la dernière intersaison. D’ailleurs, le club culé aurait déjà fait part à l’entourage de l’international portugais que son plan d’action se mettrait en place pour le mois de janvier afin de boucler le plus rapidement possible son transfert. À ce jour, le PSG accuserait un retard conséquent sur le Barça dans la course à la signature de Bernardo Silva.

«À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passe»