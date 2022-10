Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone met Campos dos au mur pour un transfert XXL

Publié le 24 octobre 2022 à 21h00

Thomas Bourseau

Luis Campos pourrait ne pas parvenir à ses fins dans le dossier Bernardo Silva. Signature rêvée du conseiller football du PSG lors du dernier mercato estival, le Portugais est toujours dans les petits papiers du club de la capitale, mais aussi du FC Barcelone. Le Barça aurait déjà pris ses dispositions.

Après avoir manqué le coche à l’occasion du dernier mercato estival avec Bernardo Silva, Luis Campos pourrait avoir une seconde chance se présenter à lui. En effet, le conseiller football du PSG avait fait en sorte à la dernière intersaison qu’une offre de transfert de 80M€ soit formulée à la direction de Manchester City comme le10sport.com vous le révélait courant août. Cependant, les dirigeants des Skyblues ont refusé.

Bernardo Silva est prêt à faire ses adieux à Manchester City

En toute fin de mercato, Bernardo Silva affirmait à la RAC1 qu’il n’allait pas quitter Manchester City et donc continuer d’honorer son contrat qui court jusqu’en juin 2025 pour la saison à venir. Pour autant, le Portugais ne s’est pas verbalement engagé pour une durée plus longue. De quoi permettre à 90min d’affirmer que la porte resterait ouverte dans l’esprit de Bernardo Silva pour un départ l’été prochain.

Courtisé par le PSG, Silva rêverait toujours du Barça

À en croire les informations récoltées auprès de sources proches du dossier par 90min , Bernardo Silva aurait, malgré l’intérêt du PSG, été emballé par l’option de signer en faveur du FC Barcelone lors de la dernière session des transferts. Et la position du Portugais n’aurait pas changé à l’instant T. Le Barça resterait le rêve de Bernardo Silva, mais la situation financière dans laquelle le club culé se trouve demeurerait un obstacle pour le transfert de l’ancien de l’AS Monaco.

Barcelone a pris ses dispositions auprès de Bernardo Silva