Mercato - PSG : Le Qatar va dégainer son offre pour Sergio Ramos

Publié le 25 octobre 2022 à 02h45

Arthur Montagne

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour négocier la prolongation du contrat de Sergio Ramos. Le PSG devrait lui offrir un bail d’une saison plus une en option.

Arrivé libre durant l'été 2021, Sergio Ramos a connu une première saison très compliquée au PSG entre ses blessures et ses rechutes. Néanmoins, après une préparation bien plus aboutie, l'ancien capitaine du Real Madrid est de retour en forme. En effet, depuis le début de saison, il enchaîne les matches et s'impose comme l'un des patrons dans le vestiaire parisien.

Gros boulot du @le10sport sur le #PSG depuis une semaine1⃣ Prolongation Messi https://t.co/alP3XVGGjw2⃣ Condition pour la venue de Skriniar https://t.co/cIqSvbJjx93⃣ Prime non payée à Mbappé https://t.co/VmBQBApFFd4⃣ Porte ouverte pour prolonger Ramos https://t.co/owhQ0SQbhu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 24, 2022

La prolongation de Ramos est validée en interne

Mais la question de son avenir va probablement se poser dans les semaines à venir puisque son contrat s'achève en juin prochain. C'est la raison pour laquelle, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG prépare la prolongation de Sergio Ramos. Le Qatar a donné son feu vert pour que Luis Campos lance les grandes manœuvres.

Un contrat d'un an + un an en option ?

Une information confirmée par le journaliste Ekrem Konur qui ajoute que l'offre du PSG pour Sergio Ramos pourrait porter sur un contrat d'un an, avec une saison supplémentaire en option.