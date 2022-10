Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l'avenir de Lionel Messi

Publié le 25 octobre 2022 à 09h15

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG envisage de prolonger le contrat de Lionel Messi. L'international argentin voit son contrat expirer à la fin de la saison et devrait étudier toutes les propositions après la prochaine Coupe du monde. Les dirigeants parisiens souhaiteraient lui proposer un contrat d'un an, plus une autre en option.

Arrivé en grande pompe à Paris durant l'été 2021, Lionel Messi arrive déjà au bout de son contrat. L'international argentin est lié au club parisien jusqu'en juin prochain et devrait prochainement ouvrir des discussions avec le PSG pour discuter de la suite. Mais selon nos informations, les plans du Qatar avec Lionel Messi sont clairs.

Mercato - PSG : La décision de Messi pour son avenir déjà connue ? https://t.co/LfmGlSnccq pic.twitter.com/kqkEZBJaNr — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Le PSG veut prolonger Messi

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos est à la baguette et mène les discussions avec l'entourage du joueur. Ce mardi, la presse espagnole confirme cette information.

Messi au PSG jusqu'en 2025?