Transferts - PSG : Courtisé par Campos, il lâche une grande annonce

Publié le 25 octobre 2022 à 07h45

Thomas Bourseau

Après avoir souhaité quitter Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone à la dernière intersaison, malgré la présence du PSG dans cette opération, Bernardo Silva songerait toujours à plier bagage. Et le Portugais n’a pas fermé la porte à cette éventualité ces dernières heures.

Bernardo Silva dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 à Manchester City. Pour autant, il se pourrait que le principal intéressé ne soit pas féru de l’idée de l’honorer jusqu’à son terme. À en croire 90min , l’international portugais ne se serait pas verbalement engagé à passer une saison supplémentaire après l’été 2023.

L’option Bernardo Silva toujours d’actualité au PSG, avantage à Barcelone

Le PSG serait toujours sur les rangs pour l’accueillir comme ESPN l’a dernièrement fait savoir après avoir tenté de le recruter pour 80M€ cet été comme le10sport.com vous l'a révélé. Pour autant, ce serait bien le FC Barcelone qui aurait l’avantage dans ce dossier, disposant de la préférence de Bernardo Silva, selon 90min . D’ailleurs, le Barça compterait boucler ce transfert le plus rapidement possible.

«À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passe»