Mercato : Les nouvelles révélations de la presse anglaise sur Cristiano Ronaldo

Publié le 25 octobre 2022 à 08h30

Pierrick Levallet

Cet été, Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions, et avait donc sondé plusieurs clubs en Europe, sans jamais trouver preneur. Vivant désormais un calvaire sous Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo avait pourtant quelques options en Premier League pour éviter de se retrouver dans sa situation actuelle.

Désireux de disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a cherché par tous les moyens à quitter Manchester United. Le clan du Portugais a alors approché de nombreux clubs, comme l’Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund ou encore Naples. Mais l’attaquant de 37 ans n’a pas trouvé preneur et a donc été contraint de rester à Manchester United. Sauf que depuis, Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire sous Erik ten Hag. Le quintuple Ballon d’Or n’entre pas dans les plans du Néerlandais pour son onze. Pourtant, Cristiano Ronaldo avait des opportunités cet été.

Cristiano Ronaldo aurait pu rebondir ailleurs en Premier League

D’après les informations divulguées par The Sun , Cristiano Ronaldo aurait pu rebondir dans un autre club de Premier League. Les conseillers de l’attaquant de 37 ans auraient sondé plusieurs équipes, dont Chelsea, Newcastle et Arsenal. Todd Boehly, le propriétaire des Blues , était notamment pour l’arrivée du quintuple Ballon d’Or à Londres cet été. Mais Thomas Tuchel avait posé son veto. Maintenant que l’entraîneur allemand n’est plus là, on pourrait penser que Todd Boehly aurait un boulevard pour Cristiano Ronaldo. Cependant, ce ne serait pas vraiment le cas.

Chelsea s’est retiré, Arsenal et Newcastle ont des réserves sur l’arrivée de Cristiano Ronaldo