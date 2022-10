Foot - Mercato

Mercato : Réunion au sommet pour Cristiano Ronaldo

Publié le 24 octobre 2022 à 15h10

Arnaud De Kanel

Lors de la rencontre face à Tottenham, Cristiano Ronaldo a refusé d'entrer sur la pelouse, frustré d'avoir été mis sur le banc par son coach Erik ten Hag. Alors, le coach néerlandais a décidé de l'écarter du groupe pro et des entrainements. Son avenir est toujours incertain et une réunion devrait se tenir ce lundi.

Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire depuis le début de la saison. De nouveau remplaçant contre Tottenham, il avait refusé d'entrer en jeu. Ainsi, Erik ten Hag ne l'avait pas convoqué pour la rencontre de ce week-end face à Chelsea, et le Portugais n'était pas convié non plus aux entrainements avec ses coéquipiers. Une réintégration est-elle envisageable ?

ten Hag veut des excuses

Toujours désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo le fait comprendre par son attitude qui lui a coûté sa place au sein du groupe pro. Pour qu'il y soit réintégré, le Daily Mail affirme qu'Erik ten Hag ordonne des excuses.

Réunion prévue ce lundi