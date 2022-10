Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Mendes a enfin trouvé la solution pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 24 octobre 2022 à 09h30

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait à tout prix faire ses valises et changer de club dès le mois de janvier. Et cela tombe plutôt bien, puisque Chelsea serait en embuscade pour boucler son transfert. D'ailleurs, Jorge Mendes - qui nouerait des liens privilégiés avec le propriétaire des Blues, Todd Boehly - aurait les clés pour finaliser le départ de CR7.

Alors que Manchester United n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions 2022-2023. Cristiano Ronaldo a tenté le tout pour le tout pour changer de club. Toutefois, aucun club de C1 n'a fait le nécessaire pour boucler son transfert lors du dernier mercato estival.

Chelsea est prêt à sauver Cristiano Ronaldo en janvier

Toujours à Manchester United, Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire depuis le début de saison. En effet, Erik ten Hag n'hésite pas à le mettre sur le banc. D'ailleurs, lors du choc face à Tottenham, le coach des Red Devils n'a même pas utilisé une seule minute son numéro 7. Ce qui a provoqué la colère de Cristiano Ronaldo, parti d'Old Trafford avant la fin du match, et ce, sans passé vers le vestiaire.

Chelsea peut se servir de sa relation étroite avec Jorge Mendes