Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos s’en va en guerre pour un talent que l’Europe s’arrache

Publié le 24 octobre 2022 à 07h15

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival de 2024, moment où il pourra arriver en Europe soit à sa majorité, le PSG souhaiterait attirer Endrick (16 ans). Cependant, Luis Campos devra prendre le meilleur quelques cadors européens.

Après Vinicius Jr et Rodrygo Goes, le Real Madrid pourrait mettre la main sur une nouvelle pépite brésilienne. En effet, le club merengue aurait des vues sur Endrick, attaquant de 16 ans de Palmeiras. Cependant, le Real Madrid se frotterait également au PSG dans la course à la signature d’Endrick.

Des discussions avec Palmeiras pour Endrick

D’ailleurs, le PSG aurait déjà pris l’initiative de conclure le deal avant le Real Madrid notamment en ouvrant les discussions avec Palmeiras concernant une éventuelle venue d’Endrick au PSG d’après SPORT . Le Brésilien serait considéré comme une véritable priorité par la section sportive du PSG, emmenée par Luis Campos.

Mercato - PSG : Cette recrue de Campos se lâche après son transfert https://t.co/pPxDNJwBXE pic.twitter.com/GpJcS9B1Kn — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Le Barça, le Real Madrid, Manchester City prêts à doubler le PSG pour Endrick ?