Mercato - PSG : Le Qatar réclame un transfert à Luis Campos, l'arrivée d’un crack prend forme

Publié le 25 octobre 2022 à 07h00

Bernard Colas - Journaliste

Sous le charme d’Endrick, le PSG ne veut pas passer à côté du crack auriverde âgé de 16 ans. D’après la presse catalane, le Qatar aurait donné son feu vert à Luis Campos pour que ce dernier fasse le déplacement jusqu’au Brésil afin de s’assurer l’arrivée de l’attaquant en 2024.

À seulement 16 ans, Endrick apparaît déjà comme la nouvelle attraction du football brésilien. L’attaquant de Palmeiras impressionne depuis ses débuts chez les jeunes et apparaît dans le viseur de la plupart des mastodontes européens, espérant réaliser un nouveau coup à la Neymar ou à la Vinicius Jr.

Endrick affole déjà l’Europe

Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou encore le PSG suivraient de près l’évolution d’Endrick, qui devrait quitter le Brésil à sa majorité, en 2024, pour 60M€ maximum, soit le montant de sa clause libératoire. Selon Sport , le PSG aurait déjà tenté sa chance en formulant une proposition de 20M€, mais cela ne suffira pas.

Le PSG rêve d’Endrick

Selon Globo , Palmeiras n’a pas l’intention de donner son accord pour le futur transfert d’Endrick en cas d’offre estimée à 20M€. D’ailleurs, le média brésilien dément une offensive du PSG, mais la presse catalane maintient le contraire. D’après Sport , Palmeiras aurait refusé la proposition parisienne et attend au moins 35M€. Le Qatar n’a pas l’intention de baisser les bras puisque l'état-major du PSG aurait donné son feu vert pour faire signer Endrick au plus vite, et ce même s’il faut attendre 2024 avant de le voir arriver à Paris.

Le Qatar veut envoyer Campos au Brésil