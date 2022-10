Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Arrivé au PSG, il valide totalement son transfert

Publié le 25 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Nordi Mukiele a fait son grand retour en Ligue 1. Révélé du côté de Montpellier, il s’était ensuite exilé en Allemagne, au RB Leipzig. Mais cet été, le Français a donc été transféré au PSG, venait ainsi renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Et aujourd’hui, Mukiele est plus heureux que jamais d’avoir rejoint le club de la capitale.

Si Luis Campos a échoué dans sa quête d’un nouveau défenseur central pour le PSG, le secteur défensif de Christophe Galtier a tout de même été renforcé. En effet, Nordi Mukiele est arrivé en provenance du RB Leipzig. Un renfort très intéressant pour le PSG étant donné la polyvalence du Français, capable d’évoluer dans le couloir droit ou en défense centrale.

Mercato - PSG : Un obstacle à 60M€ pour ce transfert colossal de Campos https://t.co/Cl8Rc97Avk pic.twitter.com/eDOuRl0CoZ — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Mukiele est heureux au PSG

Aujourd’hui, Nordi Mukiele est donc un joueur du PSG. Et cela lui donne le sourire. Dans des propos accordés à PSG TV , la recrue estivale parisienne a confié : « J’espère que mes parents sont fiers de moi. Ma mère est très heureuse que je sois à Paris, car elle me voyait beaucoup moins quand j’étais en Allemagne. Et surtout, le plus important pour eux, c'est que je sois heureux. Et je le suis vraiment ici ».

« J'ai réussi à prendre mon temps pour essayer de ne pas me tromper »