Mercato - PSG : Révélations sur la prolongation de Neymar

Publié le 25 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de 5 ans que Neymar est un joueur du PSG. Arrivé en 2017 en provenance du FC Barcelone, le Brésilien est d’ailleurs aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. En effet, à l’été 2021, l’annonce avait surpris un peu tout le monde, mais Neymar avait bel et bien prolongé avec le PSG. Et voilà qu’aujourd’hui, on en sait un peu plus sur ce nouveau contrat du numéro 10 parisien.

Alors que Neymar aurait pu partir lors du dernier mercato estival, lui qui était poussé vers la sortie par le Qatar, le voilà toujours au PSG où il brille sous les ordres de Christophe Galtier. Un transfert était ainsi possible pour le Brésilien et ce malgré son contrat XXL qui le lie avec le club de la capitale. En effet, à l’été 2021, Neymar avait prolongé jusqu’en 2026 avec le PSG. Mais depuis l’été dernier, il est sous contrat jusqu’en 2027 suite à l’activation d’une année supplémentaire comme cela avait été prévu lors de sa prolongation un an plus tôt.

Neymar à l’origine de sa prolongation ?

Ce lundi, Le Parisien a fait certaines révélations concernant la prolongation de Neymar et les dessous de ce contrat liant le Brésilien avec le PSG jusqu’en 2027 désormais. Ainsi, comme expliqué par le quotidien régional, Neymar serait à l’origine de sa première prolongation à l’été 2021. Il aurait ainsi levé une option lui permettant de signer un nouveau contrat jusqu’en 2026. Rebelotte ensuite un an plus tard. C’est encore Neymar qui a activé son année supplémentaire en option à l’été 2022, lui permettant d’être lié jusqu’en 2027 avec le PSG.

