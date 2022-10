Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé a plombé le mercato de Campos

Publié le 24 octobre 2022 à 09h45

En paraphant un contrat stratosphérique avec le PSG, Kylian Mbappé est devenu le sportif le mieux payé de l'histoire. Au total, l'attaquant français pourrait toucher jusqu'à 630M€ bruts s'il honore ses trois années de contrat, dont la dernière est en option. Et une telle dépense a évidemment eu un impact négatif pour le mercato du PSG.

En mai dernier, Kylian Mbappé décidait de recaler le Real Madrid afin de parapher un nouveau contrat au PSG alors que le précédent arrivait à échéance. Afin de convaincre son attaquant de rester et ainsi éloigner la menace du club madrilène, le club de la capitale a sorti le grand jeu.

EXCLU @le10sport : Un désaccord financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG▶️ La prime à la signature de Kylian Mbappé (environ 150 M€) fait l’objet d’un étalement. Un paiement devait intervenir fin septembre, il n’a pas eu lieu…https://t.co/VmBQBAGIHd — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

Mbappé signe un contrat colossal

En effet, selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé a signé un contrat qui en fait le sportif le mieux payé de l'histoire. Et pour cause, son bail porte sur un montant avoisinant les 630M€ bruts sur trois saisons en comptabilisant le salaire et les différentes primes, à savoir celle de fidélité ainsi que celle à la signature.

Le mercato du PSG est ralenti