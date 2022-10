Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert offert à Longoria pour oublier Gerson ?

Publié le 25 octobre 2022 à 16h45

Axel Cornic

Alors que Gerson traverse une période délicate et que son entourage parle déjà d’un départ imminent, à l’Olympique de Marseille on se prépare à des nouveaux changements. Cela pourrait bien passer par Ruslan Malinovskyi, qui semblait être l’une des priorités de Pablo Longoria lors du mercato estival.

Entre Igor Tudor et Gerson, le courant ne passe pas vraiment. Dès l’arrivée du Croate à l’OM, des tensions ont fait surface entre les deux hommes et désormais, dans l’entourage du Brésilien on parle clairement d’un départ. Cela pourrait se faire du côté du FC Séville, où Gerson retrouverait Jorge Sampaoli.

Mercato - OM : Sampaoli prêt à faire un gros coup à l'OM ? https://t.co/9CzsZufC8X pic.twitter.com/264REwEtoo — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Longoria veut recruter deux renforts offensifs

Quoi qu’il arrive avec Gerson lors des prochaines semaines, Pablo Longoria semble déjà avoir un plan pour janvier. Ce mardi, L’Équipe nous apprend que le président de l’OM souhaiterait recruter deux profils offensifs, capables d’évoluer en soutien d’Alexis Sanchez et donc en remplacement d’Amine Harit ou encore Cengiz Ünder.

Malinovskyi, toujours à vendre du côté de l’Atalanta