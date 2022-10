Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé, Longoria tente un joli coup à 0€

Publié le 25 octobre 2022 à 15h10

Ancien directeur sportif du FC Valence, Pablo Longoria envisagerait de piocher dans son ancienne équipe. Selon la presse ibérique, le président de l'OM surveillerait la situation de Mouctar Diakhaby, formé à l'OL et sous contrat avec son équipe jusqu'en juin prochain. D'autres équipes européennes comme l'Inter seraient sur ses traces.

Pablo Longoria a les idées claires pour le prochain mercato hivernal. Selon les informations de L'Equipe, le président de l'OM souhaiterait attirer deux joueurs, capables d'évoluer en soutien d'Alexis Sanchez. Le dirigeant aimerait attendre la fin de la saison pour recruter un renfort défensif. Et un premier dossier aurait été activé par le dirigeant de l'OM.

L'OM sur les traces de Diakhaby

Relevo annonçait il y a quelques jours l'intérêt de l'OM pour Mouctar Diakhaby. Formé à l'OL, le défenseur central de 25 ans voit son bail avec le FC Valence expirer en juin prochain et le club marseillais souhaiterait sauter sur l'occasion. Une information confirmée par un autre média.

L'OM face à une forte concurrence