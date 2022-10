Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ils ont l’avenir de Pablo Longoria entre leurs mains

Publié le 23 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Président de l’OM, Pablo Longoria est présent au sein du club phocéen depuis l’été 2020. D’abord arrivé comme directeur du football, l’Espagnol est aujourd’hui le grand patron. Mais voilà que Longoria pourrait bien ne pas s’éterniser. Tout dépendra en tout cas du comportement des supporters de l’OM. En fonction de leurs actions, le président de l’OM n’écarterait pas de prendre une décision radicale.

Arrivé à l’OM pour prendre la succession d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria n’aura pas mis longtemps avant de se faire adopté sur la Canebière. En effet, le président espagnol a montré toutes ses qualités sur le mercato en faisant venir de nombreux venir bien que les moyens manquaient à Marseille. Aujourd’hui, Longoria est ainsi très apprécié à l’OM, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il restera indéfiniment à son poste.

Mercato - OM : Le clan Longoria a fait le forcing pour ce transfert https://t.co/LJyXMAykzY pic.twitter.com/zusJ7U6tZO — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent »

Il n’empêche que Pablo Longoria est très heureux du côté de l’OM. D’ailleurs, récemment, le président olympien avait fait une grande annonce à propos de son avenir au micro de RMC . Ainsi, Longoria avait expliqué : « Comment je me vois dans le futur ? J'aime la direction que le club est en train de prendre, je suis très content avec mon équipe. J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent ».

Longoria est prêt à partir