Mercato - OM : Longoria brise le rêve des Marseillais pour Cristiano Ronaldo

Publié le 22 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

L'été dernier, une folle rumeur a circulé concernant l'arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM. A cette époque, Pablo Longoria avait rapidement mis fin à ses rumeurs. Mais alors que le Portugais est toujours en galère à Manchester United, le président marseillais a une nouvelle fois tenu à démentir l'éventualité d'un tel transfert.

Les temps sont durs pour Cristiano Ronaldo. Cet été, le Portugais a effectivement fait le forcing afin de quitter Manchester United et trouver un club qui dispute la Ligue des champions. Et alors que plusieurs grands clubs européens ont repoussé les avances de la star portugaise, une folle rumeur a embrasé les réseaux sociaux envoyant Cristiano Ronaldo à l'OM. Face à l'ampleur de ce phénomène, Pablo Longoria avait d'ailleurs tenu à démentir fermement.

Transferts : Cristiano Ronaldo craque, coup de théâtre en vue sur le mercato https://t.co/uosHhScPzq pic.twitter.com/U503YfEqTy — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Cristiano Ronaldo en plein calvaire

Néanmoins, les galères de Cristiano Ronaldo se poursuivent Manchester United où il joue très peu. Le quintuple Ballon d'Or a même été mis à l'écart par les Red Devils après avoir quitté le stade avant la fin du match contre Tottenham. Par conséquent, un départ de Cristiano Ronaldo est toujours d'actualité, notamment après la Coupe du monde lors du mercato d'hiver. A ce moment-là, la rumeur d'un transfert à l'OM pourrait revenir sur le devant de la scène. Par conséquent, Pablo Longoria met déjà les choses au clair.

Longoria enterre encore cette rumeur