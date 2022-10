Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Payet, c’est lui

Publié le 22 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Durant l'ultime journée du mercato, l'OM officialisait le retour d'Amine Harit après une fin de saison concluante sous Jorge Sampaoli. Le Marocain a su faire preuve de patience pour retourner dans la cité phocéenne et il a bien fait. Depuis plusieurs matchs, il a transfiguré l'attaque olympienne et devenu titulaire.

Amine Harit est la dernière recrue du mercato XXL de Pablo Longoria. Le milieu offensif était retourné à Schalke 04 après son prêt à l'OM. Mais sa volonté était claire : Harit voulait revenir à Marseille où il s'y sentait très bien et était rapidement tombé amoureux du club. Or, il n'était que le second choix de Longoria qui avait fait de Ruslan Malinovskyi sa priorité. Il a rapidement donné tort à son président.

Harit, un retour en grâce

Même s'il n'était qu'un second choix, Amine Harit était sur de ses forces et a attendu jusqu'au bout du mercato un signe de l'OM. Alors, il voulait prouver ce dont il est capable, et il le fait très bien depuis plusieurs matchs. Si l'OM est toujours en vie en Ligue des champions, c'est en partie grâce à lui. Buteur et passeur à l'aller face au Sporting, il a provoqué un pénalty et l'expulsion de Ricardo Esgaio au retour, en plus de délivrer deux passes décisives. En Ligue 1, il n'a toujours pas été décisif mais ça ne saurait tarder au vu de sa forme étincelante. Il s'est imposé comme le nouveau titulaire sur le côté gauche de l'attaque olympienne, un retour réussi.

Longoria est sous le charme