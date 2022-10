Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria confirme sa grande révolution à Marseille

Publié le 21 octobre 2022 à 09h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si l’OM va mieux depuis quelques saisons, Pablo Longoria continue de réorganiser le club. L’été dernier, le président olympien a nommé Javier Ribalta directeur du football mais aussi David Friio directeur sportif. Le dirigeant espagnol est revenu sur les divers changements qui ont eu lieu lors du dernier mercato estival.

Depuis l’invasion de la Commanderie par les supporters, l’OM va beaucoup mieux. Suite à cet incident, Frank McCourt a décidé de se séparer de Jacques-Henri Eyraud, c’est Pablo Longoria qui a pris la relève. Au niveau sportif, l’OM va très bien puisqu’il a retrouvé la Ligue des Champions. En interne, le travail continue, notamment sur la formation. Une belle évolution dont Pablo Longoria est en grande partie responsable. Mais pour inverser la situation, le président de l’OM a dû changer pas mal de choses.

« On a pris des décisions pour bien structurer le club »

L’été dernier, Pablo Longoria a voulu réorganiser son organigramme. « La saison dernière c'était un peu compliqué, j'ai fini très fatigué. Tout le monde le sait. On a pris des décisions pour bien structurer le club : Friio est en contact avec les joueurs et le coach ; Ribalta est le directeur du foot, c'est lui qui a la stratégie football pour le club ; moi je peux prendre de la hauteur pour prendre les meilleures décisions et intervenir en cas de problème. Comment je me vois dans le futur ? J'aime la direction que le club est en train de prendre, je suis très content avec mon équipe. J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent », a lancé le président marseillais dans l’émission Rothen s’enflamme .

Transferts - OM : Longoria annonce la couleur pour le mercato d'hiver https://t.co/EiOKNkROOg pic.twitter.com/CPuIiNemBQ — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

Longoria a une vision bien précise