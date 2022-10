Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi annonce une date pour sa grande décision

Publié le 22 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec une option pour une saison supplémentaire, Lionel Messi est sorti du silence concernant son avenir au PSG. Et l'international argentin assure qu'il ne décidera rien avant la Coupe du monde, sa dernière opportunité de sacre mondial avec l'Argentine.

Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos a commencé les discussions avec l'entourage de Lionel Messi en vue d'une prolongation du contrat de La Pulga qui s'achève en juin prochain. D'un point de vue sportif, le Qatar a validé cette idée, mais encore faut-il convaincre le joueur de rester au PSG alors que le FC Barcelone semble disposé à le rapatrier.

🚨Info @le10sport : Le #PSG accélère pour Messi !▶️Messi est heureux à Paris, mais pas de décision avant le Mondial▶️Le Qatar valide la prolongation, Campos discute avec le clan Messi▶️La question financière peut poser problème(@AlexisBernard10)https://t.co/oHFDWjv4VK — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) October 20, 2022

Messi affiche ses ambitions

Néanmoins, il faudra attendre l'année prochaine afin de connaître la décision de Lionel Messi. Au micro de DirectTV , le numéro 30 du PSG assure effectivement qu'il préfère se concentrer sur la Coupe du monde avant de réfléchir à la suite qu'il souhaite donner à sa carrière en club.

«Après cette Coupe du monde, nous verrons»