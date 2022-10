Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n'en voulait plus, ils galèrent à l'étranger

Publié le 22 octobre 2022 à 23h30

Arnaud De Kanel

Mis sous pression par Frank McCourt qui voulait récupérer des fonds sur le mercato, Pablo Longoria a mis un coup de balai dans l'effectif d'Igor Tudor. Le président de l'OM a fait des victimes qui peinent à se relancer à l'étranger. Entre blessures et manque de temps de jeu, ils vivent un calvaire...

Durant le mercato estival de l'OM, Pablo Longoria était sur tous les fronts. Dans le sens des arrivées, il a frappé très fort mais il a encore échoué dans le sens des départs. Malgré cela, deux ventes ont été réalisées, ainsi que bon nombre de prêts, mais rien ne se passent comme prévu pour les joueurs concernés. Quitter l'OM n'a pas forcément été une réussite pour eux.

Mercato - OM : Le clan Longoria a fait le forcing pour ce transfert https://t.co/LJyXMAykzY pic.twitter.com/zusJ7U6tZO — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Ils sont en grandes difficultés loin de l'OM

Après plusieurs mercatos où il était sur le départ, Duje Caleta-Car a quitté l'OM pour rejoindre Southampton. Or, les Saints ne sont qu'à quatre petits points de la lanterne rouge et le Croate n'a disputé que 3 matchs sur les 6 possibles. Pour Jordan Amavi et Luis Henrique, ça ne va guère mieux. A Getafe, Amavi n'est plus que le troisième choix à son poste où il s'est fait dépasser par un non-spécialiste du rôle. De son côté, Luis Henrique n'est même plus convoqué avec Botafogo qui ne devrait pas lever son option d'achat. Un véritable cataclysme.

Les malheurs de Luan Peres

Lors de son passage à l'OM, le comportement de Luan Peres était irréprochable. Le défenseur brésilien a joué d'énormément de malchance : agressé par un supporter niçois lors de l'envahissement du terrain, domicile cambriolé. Rien ne lui a été épargné et il avait pris la direction de Fenerbahce durant le mercato. Tout avait bien commencé en Turquie où il était rapidement devenu indiscutable. Mais une nouvelle fois, la malchance a frappé à sa porte. Le 15 septembre dernier, lors de la rencontre d'Europa League face au Stade Rennais, il s'est blessé au genou en heurtant le poteau rennais. Depuis, il ne s'est toujours pas remis de cette blessure et n'a pas refoulé le rectangle vert.