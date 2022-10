Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est le jackpot pour la grande sensation du début de saison

Publié le 23 octobre 2022 à 01h15

Axel Cornic

Véritable révélation de ce début de saison, Khvicha Kvaratskhelia est en train de se faire un nom aux quatre coins de l’Europe. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain ni aux autres grandes écuries du Vieux Continent, mais au Napoli on a déjà senti la menace et mettrait actuellement tout en œuvre pour garder la pépite géorgienne le plus longtemps possible.

Recruté pour seulement 10M€ dans l’indifférence générale, Khvicha Kvaratskhelia vaut désormais le triple selon le site spécialisé Transfermarkt et son nom est déjà sur toutes les lèvres. Auteur d’un excellent début de saison avec le Napoli, l’ailier de 21 ans serait déjà suivi par les plus grands...

Le Napoli veut déjà prolonger Kvaratskhelia

D’après les informations de Calciomercato.com , les dirigeants du Napoli seraient conscients du vif intérêt suscité par leur pépite et auraient déjà pris les devants. En effet, si son contrat est long et a été signé en juillet dernier, Kvaratskhelia pourrait se voir proposer une revalorisation salariale par son club dans les prochaines semaines.

Certains l’ont snobé... et le regrettent désormais

Le PSG ne semble toutefois pas le seul club à avoir été attiré par la sensation Kvaratskhelia. En Angleterre, Chelsea observerait de loin la situation, tandis que l’AC Milan comme la Juventus semblent regretter de ne pas avoir fait quelque chose, alors que le joueur leur aurait été proposé récemment.