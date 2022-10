Foot - Mercato - PSG

Transferts : PSG, Real Madrid... La nouvelle sensation européenne affole déjà le mercato

Publié le 20 octobre 2022 à 13h30 - mis à jour le 20 octobre 2022 à 14h20

Révélation de ce début de saison en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia pourrait faire parler de lui sur le mercato dans les prochains mois. Le PSG surveillerait les prestations de l’ailier géorgien, et Luis Campos n’est pas le seul à s’intéresser à la nouvelle sensation du football européen puisque le Real Madrid et Manchester City seraient aussi sur le coup.

De nombreux dirigeants peuvent s’en mordre les doigts. Après avoir brillé au Dinamo Batumi, Khvicha Kvaratskhelia s’est engagé en faveur du Napoli pour 10M€. Un investissement déjà rentable pour Aurélien De Laurentiis, alors que l’ailier géorgien de 21 ans est désormais coté à 35M€ par le site de référence Transfermarkt . Il n’aura fallu que quelques mois à Kvaratskhelia pour briller sous ses nouvelles couleurs, lui qui totalise 7 buts et 8 passes décisives en 14 apparitions, un rendement impressionnant mais qui n’étonne pas ses proches.

L’incroyable révélation Kvaratskhelia

A la tête de la sélection géorgienne, Willy Sagnol savoure la réussite de son joueur au Napoli. L’ancien international français avait fleuré le bon coup, le proposant vainement à plusieurs formations de Ligue 1. « J'en avais parlé à des clubs français , confiait récemment Sagnol dans les colonnes de L’Equipe . Il n'y en a qu'un qui s'est vraiment intéressé à lui mais son directeur sportif est parti en plein mercato. D'autres dirigeants m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de recruter un Géorgien ou que ce n'était pas assez ambitieux pour leurs supporters. Un club m'a même suggéré qu'il faudrait peut-être essayer de le "sud-américaniser" ! Financièrement, "Kvara" était abordable pour tous les clubs de L1. Là, il n'y a plus que le PSG qui peut se le payer. » Et le sélectionneur géorgien ne croit pas si bien dire.

Mercato - PSG : Luis Campos s'engage dans une bataille XXL pour ce crack https://t.co/72Rn7GW6ST pic.twitter.com/Y0btjo60ad — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

Le PSG surveille Kvaratskhelia, le Real et City en embuscade