Mercato - PSG : Luis Campos s'engage dans une bataille XXL pour ce crack

Publié le 20 octobre 2022 à 12h45

Épatant avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia s’est imposé comme la révélation de ce début de saison en Europe, de quoi susciter l’intérêt du PSG, mais Luis Campos n’est pas le seul à suivre la progression du Géorgien. En effet, Manchester City et le Real Madrid auraient également décidé de surveiller attentivement son évolution en Italie.

En l’espace de quelques semaines, Khvicha Kvaratskhelia s’est fait un nom en Italie. Arrivé dans l’anonymat en juillet dernier, l’ailier géorgien enchaîne les prestations de haute volée avec le Napoli, totalisant 7 buts et 8 passes décisives. De quoi susciter des convoitises sur le marché des transferts.

Kvaratskhelia dans le collimateur du PSG

Comme l’explique 90Min UK , plusieurs clubs auraient décidé de surveiller attentivement l’évolution de Khvicha Kvaratskhelia à Naples. Cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain, concurrencé par d’autres mastodontes européens.

Le Real Madrid et Manchester City également attentifs

Selon le média sportif, le Real Madrid et Manchester City auraient eux aussi décidé de dépêcher des recruteurs et des intermédiaires pour s'intéresser de plus près à l’ailier du Napoli, sous contrat jusqu’en juin 2027. Un bail longue durée qui place Aurélien De Laurentiis en position de force avec son nouveau crack.