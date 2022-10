Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos prépare un nouveau coup à la Vitinha sur le mercato

Publié le 20 octobre 2022 à 08h10

Arthur Montagne

Cet été, Luis Campos a activé ses réseaux pour renforcer le PSG. Ainsi sa première recrue à Paris a débarqué en provenance du FC Porto, à savoir Vitinha. Un très joli coup comme en témoigne le début de saison du milieu de terrain portugais. Fort de cette réussite, Luis Campos prépare une autre opération avec un crack lusitanien.

En charge du recrutement du PSG depuis cet été, Luis Campos a rapidement marqué de son empreinte le mercato parisien. Et pour cause, sa première recrue à Paris n'est autre que Vitinha. Jeune, prometteur, portugais et géré par Jorge Mendes, le milieu de terrain qui appartenait au FC Porto cochait toutes les cases de la recrue estampillée Campos.

EXCLU @le10sport : Le PSG est à fond sur Antonio Silva (Benfica)▶️Première tentative cet été, Paris a essayé de l’inclure dans le deal pour Draxler▶️ Clause à 100 M€, il intéresse tous les grands d’Europe▶️ Paris va revenir à la charge rapidement https://t.co/z4RMGjIbWK — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 19, 2022

Le PSG à fond sur Antonio Silva

Et le conseiller sportif du PSG ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos adore le profil d'Antonio Silva. Et comme Vitinha, le défenseur central de Benfica (18 ans) est l'un des grands espoirs du football portugais et son agent n'est autre que Jorge Mendes.

Une lourde concurrence à prévoir ?

Néanmoins, selon nos informations, ce dossier s'annonce compliqué puisque la concurrence sera rude dans ce dossier. Manchester City et le Real Madrid sont effectivement intéressés par Antonio Silva dont la clause libératoire est fixée à 100M€.