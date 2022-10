Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Skriniar pourrait se jouer dans les prochaines heures

Publié le 25 octobre 2022 à 15h00

Axel Cornic

En fin de contrat avec l’Inter, Milan Skriniar est l’un des coups très intéressants un moment. Le Paris Saint-Germain l’a bien compris, puisqu’après les échecs de l’été, Luis Campos a selon nos informations l’intention de retenter sa chance pour le Slovaque. L’avenir de ce dossier pourrait toutefois être réglé dans les prochaines heures…

On ne le présente désormais plus. En Serie A depuis plusieurs années et Champions avec l’Inter en 2021, Milan Skriniar est un joueur connu par le grand public et surtout par les supporters du PSG. Tout l’été, ils ont suivi les rebondissements autour d’un possible transfert qui aurait pu coûter entre 50 et 70M€, mais qui n’a finalement jamais abouti. La faute à l’inflexibilité de l’Inter, qui n’a jamais abaissé ses demandes pour le joueur de 27 ans.

Transferts - PSG : Un budget surprenant fixé pour la priorité du mercato de Campos ? https://t.co/Tug83PYsEP pic.twitter.com/N9xlbq9h0e — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Campos prépare une nouvelle offensive

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, les échecs de l’été n’ont pas découragé Luis Campos, qui a plus que jamais besoin d’un défenseur central pour renforcer le PSG. L’Équipe confirme ce mardi nos informations, expliquant toutefois que les Parisiens n’auront pas un budget illimité lors du mercato hivernal. Ca tombe bien, la situation contractuelle de Skriniar fait que son prix pourrait être très inférieur à celui affiché il y a seulement quelques mois.

L’Inter ne fait pas le poids face à l’offre du PSG

En Italie, on met en avant le montant de 30M€, soit quasiment plus que la moitié que la demande de l’Inter lors du mercato estival. A cela, on peut s’attendre à ce que le Paris Saint-Germain respecte le contrat proposé à Milan Skriniar et qui comporterait un salaire de 9M€ net par an, ce qui est tout simplement le triple de ce qu’il gagne actuellement en Serie A. D’ailleurs, du côté de Milan on ne roule pas sur l’or et la politique chinoise avec les capitaux étrangers pourrait obliger les propriétaires nerazzurri à sacrifier quelques cadres.

Première réponse ce mercredi ?