Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation pour ce protégé d’Ancelotti

Publié le 25 octobre 2022 à 20h30

Hugo Chirossel

En fin de contrat dans quelques mois, Marco Asensio semblait sur le départ du Real Madrid. Il avait même été annoncé du côté du FC Barcelone, mais aurait désormais changé d’avis. L’international espagnol voudrait rester chez les Merengue et ces derniers auraient déjà une proposition de prolongation à lui soumettre.

Barré par la concurrence de Rodrygo et Vinicius Junior notamment, l’avenir de Marco Asensio au Real Madrid était plus qu’incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il sera libre de s’engager avec le club de son choix dans quelques mois. Ces dernières semaines, la presse espagnole avait même évoqué l’existence d’un pré-contrat afin de rejoindre le FC Barcelone l’année prochaine. Mais la situation semble avoir pris une tournure bien différente.

Asensio veut rester au Real Madrid

En effet, la Cadena SER indique que l’international espagnol aurait désormais l’intention de rester au Real Madrid. L’ailier âgé de 26 ans aurait changé d’attitude et serait désormais ouvert à une prolongation de son contrat avec le champion d’Espagne. Les Madrilènes compteraient lui proposer trois années supplémentaires, jusqu’en juin 2026, ainsi qu'une revalorisation salariale.

