Foot - Mercato - OM

Transfert - OM : Longoria vise deux recrues sur le mercato

Publié le 25 octobre 2022 à 10h15

Hugo Chirossel

Alors qu’il lui reste encore cinq rencontres à disputer avant la Coupe du Monde, l’OM se penche déjà sur le prochain mercato. L’avenir de Gerson pose question, après la récente sortie de son père et agent Marcao. Un départ semble plus que jamais à l’ordre du jour, mais Pablo Longoria saurait d’ores et déjà quel type de joueurs il veut recruter pour lui succéder.

Après un très bon début de saison, l’Olympique de Marseille a un coup de moins bien en championnat. L’OM reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1, après avoir été battu par l’AC Ajaccio (1-2), le PSG (1-0) et le RC Lens (0-1).

Gerson met un coup de pression à l’OM

Quand bien même, Igor Tudor semble avoir trouvé son onze de départ préférentiel, dont ne fait pas partie Gerson. Marcao, père et agent du joueur, a alors récemment menacé ouvertement l’OM d’un départ dès le mois de janvier. Mais Pablo Longoria semble gérer la situation.

Longoria sait ce qu’il veut sur le mercato