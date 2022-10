Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat XXL de Mbappé révélé, Tebas se lâche

Publié le 26 octobre 2022 à 10h30

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de longues années que Javier Tebas, président du championnat espagnol, a le PSG et le Qatar en ligne de mire. Depuis le transfert de Neymar, il n'arrête pas de tacler le club de la capitale et forcément, le récent épisode Kylian Mbappé n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. D'ailleurs, suite à la parution des derniers chiffres du contrat du numéro 7 du PSG, Tebas n'a pas hésité à en remettre en couche.

En mai dernier, Kylian Mbappé signait un nouveau contrat avec le PSG. Le natif de Bondy faisait ainsi le choix de prolonger dans la capitale, snobant alors au passage le Real Madrid. Il faut dire que le Qatar n'a pas lésiné sur les moyens pour convaincre Mbappé. En effet, Le Parisien a révélé les chiffres du nouveau contrat du joueur du PSG et ils ont de quoi donné le vertige. En effet, au total, sur 3 ans, cela représenterait une opération à 630M€.

Mercato - PSG : La grosse sortie d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris https://t.co/S9uPqeoxN3 pic.twitter.com/Y34H1tmANW — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

Tebas ne lâche pas le PSG

Bien évidemment, ce contrat affolant de Kylian Mbappé a suscité de nombreuses et vives réactions, ainsi que des critiques. Et parmi celles-ci, on retrouve bien évidemment celle émanant de Javier Tebas, actuel président de la Liga. Depuis plusieurs années maintenant, il multiplie les tacles à l'encontre du PSG, du Qatar et de ces clubs-états. Forcément, en voyant les chiffres du contrat qui aurait été signé entre Kylian Mbappé et le PSG, Tebas n'a pas pu s'empêcher de lâcher de nouvelles critiques.

« S'il avait fallu donner 200 millions de plus à Mbappé, ils les auraient donnés »