Mercato - PSG : Contrat, Mbappé… Pierre Ménès interpelle Emmanuel Macron

Publié le 26 octobre 2022 à 02h45

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, les chiffres du contrat de Kylian Mbappé au PSG sont très largement commentés. Pierre Ménès n'échappe pas à son tour à la possibilité d'évoquer ce sujet et il constate surtout que c'est une excellente nouvelle pour l'Etat français et Emmanuel Macron.

630M€. Voilà le montant, brut, que pourrait toucher Kylian Mbappé s'il honore les trois années de son contrat avec le PSG, selon les informations du Parisien . Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire du sport. Et cela fait forcément jaser. Néanmoins, Pierre Ménès rappelle que cela rapportera gros à l'Etat, environ 170M€ par an.

«Les chiffres me paraissent faramineux»

« Les chiffres me paraissent faramineux, en tout cas bien supérieurs à ceux qu'on m'avait annoncés au moment de sa prolongation. Est-ce choquant ? Oui, mais il n'y a pas que Mbappé, il y a d'autres salaires dans le milieu du sport et du football qui sont choquant. Surtout dans la période actuelle », confie le journaliste pour son blog avant de poursuivre.

«C'est surtout une très très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron»