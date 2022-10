Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG, un accident dans les plans de Lionel Messi ?

Publié le 25 octobre 2022 à 21h10

Axel Cornic

Biographe et réputé proche de Lionel Messi ainsi que de son entourage, Guillem Balague est revenu sur l’été 2021 et sur son départ controversé du FC Barcelone. Avant de rejoindre le Paris Saint-Germain et y retrouver notamment son ami Neymar, la star argentine était en effet persuadée de faire toute sa carrière en Catalogne.

C’est une blessure qui ne s’est jamais vraiment refermée pour les supporters du FC Barcelone. Dans une situation économique catastrophique, le club catalan a été contraint en 2021 de laisser filer l’une des plus grandes stars de son histoire, avec Lionel Messi, qui venait de remporter la Copa America avec l'Argentine. Ce dernier n’a en effet pas pu prolonger son contrat et a finalement rejoint le PSG, formant un trio offensif stellaire avec Kylian Mbappé et Neymar.

«Ce n’était pas dans les plans de Leo de quitter le Barça»

Auteur d’une biographie sur Lionel Messi, Guillem Balague est revenu sur cet été traumatisant pour le FC Barcelone, ainsi que pour le joueur, assurant qu'il n’aurait jamais pensé quitter un jour le club de sa vie. « Ce n’était pas dans les plans de Leo de quitter le Barça », a assuré le journaliste et écrivain, lors d’un entretien accordé à Radio MARCA .

