Mercato - Real Madrid : Après son ultimatum, Kroos est interpellé pour son transfert

Publié le 25 octobre 2022 à 23h10

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Toni Kroos va faire ses valises et changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici l'été 2023. Conscient de la situation de son coéquipier et compatriote allemand, Antonio Rüdiger a pris position sur son avenir.

Arrivé du Bayern à l'été 2014, Toni Kroos pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, le vétéran de 32 ans partira librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là.

«C'est à lui de décider»

D'après les dernières informations de la Cadena Ser , Toni Kroos serait parti pour prolonger son contrat avec le Real Madrid. Toutefois, l'international allemand aurait une grosse exigence pour parapher un nouveau bail à la Maison-Blanche . En effet, Toni Kroos voudrait des garanties sportives. Plus précisément, le numéro 8 du Real Madrid refuserait de rempiler si c'est pour être remplaçant la saison prochaine. Reste à savoir si Florentino Pérez et Carlo Ancelotti répondront à ses attentes.

«Je veux qu'il continue»