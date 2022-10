Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kroos a lancé un énorme ultimatum à Ancelotti

Publié le 20 octobre 2022 à 10h10

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Toni Kroos devrait se voir offrir une offre de prolongation d'une saison. Toutefois, l'international allemand a fixé une condition très claire pour rempiler à la Maison-Blanche. Selon la presse espagnole, Toni Kroos ne compterait pas parapher un nouveau bail avec le Real Madrid s'il n'est pas titulaire la saison prochaine.

Arrivé du Bayern à l'été 2014, Toni Kroos pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, l'ex-international allemand partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Toni Kroos veut des garanties pour prolonger

Pour éviter ce scénario, le Real Madrid devrait offrir un tout nouveau bail d'une saison à Toni Kroos. Toutefois, le milieu de terrain de 32 ans voudrait des garanties avant de signer un nouveau contrat avec la Maison-Blanche .

Toni Kroos refuse de rester pour être remplaçant