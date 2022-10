Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse retentissante du clan Messi sur son transfert au Barça

Publié le 25 octobre 2022 à 10h00

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi pourrait partir et retrouver le FC Barcelone librement et gratuitement. Très proche de la Pulga, Sergio Agüero s'est prononcé sur son avenir. Et à en croire El Kun, Leo Messi veut revenir au Barça, mais ne prendra sa décision finale quant à son avenir qu'après la Coupe du Monde au Qatar.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi avait signé un contrat de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Alors que son bail arrivera à terme à la fin de cette saison, la Pulga changera de club librement et gratuitement lors du prochain mercato estival si elle ne prolonge d'ici-là. Une information qui n'a pas échappée au FC Barcelone.

🤯 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐄𝐎 🤯🏆 "MESSI tomará una decisión sobre su futuro DESPUÉS del MUNDIAL".💻 Palabras de @aguerosergiokun en el #SportPlus de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/rYVA2u39SG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 24, 2022

«Leo Messi veut revenir au Barça, mais...»

En effet, le Barça de Xavi serait déterminé à boucler le retour de Lionel Messi au Camp Nou, surtout s'il est possible de finaliser son transfert pour 0€. De son côté, le PSG s'activerait pour conserver son numéro 30. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos est déjà au travail pour convaincre Lionel Messi de parapher un nouveau bail à Paris. Mais quelle est la position du vétéran argentin de 35 ans ? Interrogé par El Chiringuito , Sergio Agüero - qui est très proche de Leo Messi - a tenté de répondre à cette question.

«Il prendra sa décision après la Coupe du Monde»