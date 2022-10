Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar devait-il offrir le contrat du siècle à Kylian Mbappé ?

Publié le 25 octobre 2022 à 08h00

Pour convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail, le Paris Saint-Germain aurait dégainé l’offre du siècle à son attaquant. S’il honore les trois années de son contrat, l’international français pourrait en effet empocher 630M€ bruts en comptant son salaire et les différentes primes négociées. De quoi frôler l’indécence, ou bien la logique pour un joueur du calibre de Mbappé ?

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé annonçait sur la pelouse du Parc des Princes sa prolongation avec le PSG. La fin d’un très long feuilleton, alors que l’international français semblait destiné à rejoindre le Real Madrid. Un nouveau bail de trois saisons (dont une en option) négocié pendant plusieurs mois entre les différentes parties. Pour parvenir à ses fins, le PSG a d’une part mis l’accent sur le projet sportif comme l’assurait Nasser Al-Khelaïfi deux jours plus tard en conférence de presse. « L'argent n'est pas le plus important pour Kylian, c'est le sportif. D'autres clubs, dont le vôtre (le Real Madrid, NDLR) peuvent le payer plus que nous », répondait-il à un journaliste espagnol, confirmant la déclaration faite par Fayza Lamari quelques heures auparavant. « Les deux offres sont presque identiques , expliquait la mère de la star française en référence à la proposition du Real Madrid. Les deux ne diffèrent pas beaucoup ». « On a parlé des mois de sportif, des heures d’image et des minutes d’argent », assurait pour sa part Mbappé. Cependant, il semble que l’aspect financier a bel et bien joué un rôle non négligeable dans ce dossier.

Avec ce contrat légendaire, Mbappé survole tout le monde

Et pour cause, le PSG a sorti le grand jeu pour éviter le départ libre de son attaquant en dégainant une offre stratosphérique. À en croire les révélations du Parisien , le club de la capitale aurait tout bonnement proposé le plus gros contrat de l'histoire du sport à Kylian Mbappé, qui l’aurait donc accepté. Ainsi, s'il honore les trois années de son bail, dont la dernière en option, le champion du monde tricolore pourrait toucher 630M€ bruts en comptant son salaire, la prime de fidélité ainsi que la prime à la signature.



Un "quoi qu'il en coûte" du PSG permettant au joueur de dépasser Lionel Messi, qui avait prolongé avec le Barça en 2017 pour un total de 555M€ sur quatre ans, le quarterback Patrick Mahomes, avec son engagement sur 10 ans en faveur des Kansas City Chiefs (NFL) contre un chèque de 510M€ ou encore le boxeur Floyd Mayweather, et son contrat estimé à 456M€ pour six combats en l'espace de 30 mois, soit deux ans et demi. Néanmoins, l’emploi du conditionnel reste important puisque le Paris Saint-Germain a fermement démenti ces informations.

Le PSG monte au créneau, Galtier lassé par les révélations en série

Dans un communiqué publié lundi, le PSG a démenti les révélations du Parisien , pointant du doigt un « article sensationnaliste » et s'interrogeant sur le « timing » de cette publication à la veille d'une rencontre de Ligue des champions, contre le Maccabi Haïfa. « Le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués », explique le club, ajoutant qu’il ne « s’abaissera pas à faire plus de commentaire. »



« C'est de l'extra-sportif et cela ne me concerne pas , a pour sa part répondu Christophe Galtier, tentant de masquer son agacement en conférence de presse après cette énième affaire. Malheureusement, il est encore sorti quelque chose. Là au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever. Quoi que. Mais on va rester concentré sur le jeu, et rien que le jeu. »

