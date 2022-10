Foot - PSG

PSG : Mbappé insulte un coéquipier, sa réponse improbable

Publié le 24 octobre 2022 à 16h15 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 16h19

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très amis depuis leur rencontre à Paris, Kylian Mbappé n’a pas apprécié la réussite d'Achraf Hakimi et ses coéquipiers lors d'une opposition à l’entraînement. Sur Instagram, l’attaquant français, visiblement mauvais perdant, a réagi avec humour à l’enflammade du Marocain via un commentaire insultant.

Kylian Mbappé serait-il mauvais perdant ? Alors qu’il fait beaucoup parler de lui ces derniers jours avec notamment ses envies de départ, l’international français reste focalisé sur les prochaines échéances sportives, avec le PSG et l’équipe de France. Très compétiteur, Mbappé a toujours soif de victoire, y compris à l’entraînement, mais la star parisienne doit parfois digérer certains revers.

Navas et Hakimi triomphent à l’entraînement, Mbappé grince des dents

Sur Instagram , Keylor Navas a partagé une photo de l'équipe qui a visiblement remporté l’opposition, avec à ses côtés Neymar, Vitinha, Hugo Ekitike, Marquinhos, Carlos Soler et Achraf Hakimi. Fier de ce succès, le latéral marocain a commenté la publication du portier parisien avec une flamme, de quoi faire réagir Kylian Mbappé.

😅 Le groupe vit bien, RAS ! (un peu mauvais perdant Kylian non ?) pic.twitter.com/BeL9v0aqyj — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) October 24, 2022

« TG, toi »