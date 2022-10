Foot - PSG

PSG : Avant la Coupe du Monde, Neymar met un coup de pression à Mbappé et Messi

Publié le 23 octobre 2022 à 11h10

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A un mois de l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, Neymar est plus que confiant que jamais, lui qui brille sous le maillot du PSG. Même s’il devra faire face aux sélections de Kylian Mbappé et Lionel Messi, l’international brésilien assure que la Seleçao est prête.

De retour à son meilleur niveau depuis ce début de saison, Neymar est l’arme fatale du PSG. Une aubaine pour la sélection brésilienne à un mois seulement de la Coupe du Monde. Après l’élimination en quart de finale en 2018, le Brésil entend bien aller au bout, surtout avec un Neymar au top de sa forme.

Mbappé et Messi voudront empêcher Neymar de briller

Pour triompher, Neymar devra notamment venir à bout de l’équipe de France de Kylian Mbappé et de l’Argentine de Lionel Messi, ses coéquipiers au PSG. Pas de quoi effrayer l’ancien joueur du FC Barcelone qui a affiché sa confiance à quelques semaines de l’ouverture du Mondial.

PSG : En pleine polémique, Neymar fait une incroyable promesse avant la Coupe du Monde https://t.co/FDNjQkQEOo pic.twitter.com/pZW2wzlxAl — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

« J'espère que la Coupe sera entre nos mains »