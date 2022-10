Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos reçoit un énorme message... du Real Madrid

Publié le 23 octobre 2022 à 01h30

Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques lors de sa première saison au PSG, Sergio Ramos n'a plus de problèmes de blessures depuis plusieurs mois. Ainsi, le numéro 4 parisien peut évoluer à son plus haut niveau depuis le début de la saison sous la houlette de Christophe Galtier. Loin d'être étonné, Carlo Ancelotti n'a pas tari d'éloges à l'égard de Sergio Ramos, qui a déjà fêté ses 36 ans.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, ses débuts à Paris ont été très compliqués. En effet, Sergio Ramos a enchainé les pépins physiques. Ce qui l'a empêché de tenir sa place tout au long de la saison 2021-2022. Épargné par les blessures depuis plusieurs mois, le numéro 4 du PSG peut maintenant montrer de quoi il est capable. D'ailleurs, le vétéran de 36 ans enchaine les bonnes performances depuis la reprise. Et cela n'a pas échappé à Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid.

Mercato - PSG : Campos passe à l’action pour ce buteur à 40M€ https://t.co/9lyGEKTRyU pic.twitter.com/nOG7DX0Zz4 — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

«Cela ne me surprend pas que Sergio Ramos fasse de bonnes choses»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a rendu un vibrant hommage à Sergio Ramos, qui reste très performant malgré ses 36 ans. « Cela ne me surprend pas que Sergio Ramos fasse de bonnes choses (au PSG). Il reste l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il va bien, il a eu des pépins physiques à 36 ans. Je pense que le football a changé et qu'on peut jouer jusqu'à 40 ans maintenant », s'est enflammé l'entraineur du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«Il reste l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde»