PSG : Messi, Mbappé… Christophe Galtier valide sa grande révolution

Publié le 22 octobre 2022 à 09h30

Ce vendredi, le PSG s’est largement imposé contre l’AC Ajaccio (3-0) grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi. Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait une nouvelle fois décidé d’évoluer avec une défense à quatre, un choix payant sur lequel est revenu l’entraîneur parisien au micro de Prime Vidéo.

Le 4-3-3 va-t-il redevenir le système de prédilection du PSG ? Ce vendredi face à Ajaccio (3-0) Christophe Galtier avait une nouvelle fois décidé d’évoluer avec une défense à quatre en raison des absences de Sergio Ramos (suspendu), Presnel Kimpembe et Nuno Mendes (blessés), de quoi permettre à Fabian Ruiz d’enchaîner une cinquième titularisation de suite dans l’entrejeu. Devant, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont régalé en étant à l’origine des trois buts inscrits par le PSG. Forcément, Christophe Galtier était ravi de la prestation de ses joueurs.

« Le fait qu’ils soient ensemble très hauts, c’est l’une des raisons de notre changement de système »

Au micro de Prime Vidéo , l’entraîneur du PSG s’est prononcé sur la large victoire de son équipe, en revenant notamment sur ce changement tactique qui réussit jusqu’à présent au club de la capitale. « Le fait qu’ils soient ensemble très hauts, c’est l’une des raisons de notre changement de système, pour les trouver mieux connectés et plus hauts sur le terrain , reconnaît Christophe Galtier au sujet de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ils sont des joueurs très difficiles à maîtriser. Le moindre contact dans la surface peut causer un penalty. La profondeur est un atout important avec Kylian. »

« Avoir trois milieux permet une récupération plus importante »