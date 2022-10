Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier a trompé son monde

Publié le 21 octobre 2022 à 20h15 - mis à jour le 21 octobre 2022 à 20h15

Thomas Bourseau

Christophe Galtier a pris la décision de reconduire une défense à quatre pour le déplacement à Ajaccio ce vendredi soir. Et alors qu’Hugo Ekitike aurait dû débuter ce match. Il n’en a finalement rien été puisque l’entraîneur du PSG lui a préféré Carlos Soler.

Pour le Classique face à l’OM dimanche dernier, Christophe Galtier avait déjà innové en mettant de côté sa défense à trois axiaux et en passant à une défense à plat, avec quatre joueurs. Le système utilisé par l’entraîneur du PSG était un 4-3-3. Pour le déplacement du PSG à Ajaccio ce vendredi soir, Galtier va une nouvelle fois partir avec une défense à quatre, mais avec une animation différente.

Ekitike titulaire face à Ajaccio ?

L’Équipe révélait ces dernières heures qu’avec la suspension de Neymar, Christophe Galtier allait prendre la décision de titulariser Hugo Ekitike avec Kylian Mbappé et Lionel Messi à la pointe de l’attaque du PSG.

PSG : Neymar, Ekitike… Galtier a pris une grande décision https://t.co/HAvFgxLHZD pic.twitter.com/FUrtFeogBr — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Coup de théâtre, Soler en meneur de jeu pour accompagner Messi et Mbappé