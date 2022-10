Foot - PSG

PSG : Une grande nouvelle est confirmée pour Galtier

Publié le 20 octobre 2022 à 12h10

Guillaume de Saint Sauveur

Éloigné des terrains depuis six semaines en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, Presnel Kimpembe a bel et bien repris le chemin de l’entraînement ce jeudi avant le prochain déplacement du PSG sur la pelouse d’Ajaccio en Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier.

Obligé de composer sa fameuse défense à trois avec les moyens du bord ces dernières semaines en raison de la blessure aux ischio-jambiers contractée par Presnel Kimpembe lors de la victoire sur Brest (1-0, le 10 septembre), Christophe Galtier va pouvoir retrouver une organisation plus classique.

Kimpembe a repris l’entraînement

RMC Sport confirme en effet la présence ce jeudi matin de Kimpembe à la séance d’entraînement collective avec les autres joueurs du PSG, et l’international français devrai donc tenir son rang samedi pour le déplacement à Ajaccio en championnat.

Vitinha seul absent, Navas titulaire ?

En raison, la participation de Vitinha semble compromise puisque le milieu de terrain portugais du PSG était quant à lui absent à l’entraînement. Il s’agit d’ailleurs de la seule absence notable, et la trio offensif emmené par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar est également présent, mais le dernier sera suspendu samedi en Corse. Enfin, Keylor Navas était en séance spécifique avec les entraîneurs des gardiens Gianluca Spinelli et Jean-Luc Aubert, ce qui peut donc laisser croire à une titularisation lors du prochain match.