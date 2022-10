Foot - PSG

PSG : Galtier provoque un grand changement, Marquinhos peut jubiler

Publié le 20 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Contre l'OM, Christophe Galtier a décidé de changer de schéma tactique pour la première fois depuis le début de saison. L'entraîneur du PSG a délaissé son 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2 qui permet notamment à Marquinhos de se retrouver dans une position qui lui correspond plus.

Arrivé sur le banc du PSG cet été, Christophe Galtier a rapidement estimé que le système tactique le plus adapté à son effectif était le 3-4-1-2 qui permettait notamment à Nuno Mendes et Achraf Hakimi d'évoluer dans un rôle de piston plus adapté à leurs qualités. Néanmoins, alors que le secteur défensif, déjà peu fourni, a été amputé de Presnel Kimpembe (blessé) et Sergio Ramos (suspendu), Christophe Galtier a donc changé de système pour basculer dans un 4-3-1-2 contre l'OM (1-0). Un changement qui devrait notamment profiter à Marquinhos.

Marquinhos plus à l'aise dans une défense à 4

En effet, comme le souligne Benoît Cheyrou, le capitaine du PSG est bien plus à l'aise dans une charnière composée de deux axiaux. « Marquinhos a été bon et plus à l’aise. C’est toujours plus facile d’évoluer dans une défense à quatre pour les centraux. C’est beaucoup plus confortable, pour des joueurs qui évoluent derrière, de s’y retrouver alors qu’à trois il y a plus de réflexion. On dépense plus d’énergie dans l’attention et dans la concentration pour occuper les bons espaces », explique l'ancien joueur de l'OM dans le colonnes du Parisien .

Fabian Ruiz l'autre grand gagnant