PSG : Galtier lance une révolution, Marquinhos fait passer un gros message

Publié le 19 octobre 2022 à 22h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la première fois de la saison, Christophe Galtier a mis en place une défense à quatre pour défier l'OM dimanche dernier. Un choix payant puisque son équipe l'a emporté (1-0) sans encaisser le moindre but. Capitaine du PSG, Marquinhos s'est exprimé sur ce changement et sur son entente avec Danilo Pereira, blessé lors de cette rencontre.

Christophe Galtier n'a pas hésité à opérer des changements majeurs dimanche dernier. Face à l'OM, le PSG a opté pour un 4-3-1-2, alors que l'entraîneur parisien avait misé sur une défense à trois depuis le début de la saison. Considérant que le système le plus adapté à son effectif était le 3-4-1-2, Galtier a été contraint de revoir ses plans. Et pour cause, non seulement le PSG ronronnait avec trois matches nul de suite, mais surtout, le secteur défensif était décimé par les absences de Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Capitaine du PSG, Marquinhos s'est exprimé sur ce changement de système.

PSG : Galtier l’annonce, la révolution va durer ! https://t.co/NIEycbwBJi pic.twitter.com/v1FNUwS57y — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

«C’est l’habitude pour moi à quatre défenseurs»

Le joueur brésilien a admis que ce changement ne le dérangeait aucunement. « Bien, après c’est l’habitude pour moi à 4 défenseurs. Depuis longtemps, je joue comme ça. Mais on ne va pas dire que c’est un problème la défense à 3. Il faut voir aussi les options que l’on dans l’équipe. Ce n’est pas tous les jours que l’on va jouer dans la position la plus confortable » a confié Marquinhos, habitué à évoluer dans un système avec deux défenseurs centraux.

« Le coach est le boss, nous on est là pour faire »