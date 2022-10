Foot - PSG

PSG : Avec Neymar, Messi pousse un coup de gueule sur Mbappé

Publié le 19 octobre 2022 à 17h15

Thibault Morlain

Afin de conserver Kylian Mbappé, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, le Qatar a déroulé un véritable tapis rouge au Français, que ce soit sportivement ou financièrement. Aujourd'hui, c'est Mbappé le patron au PSG, où tout tourne autour de lui. Toutefois, cela ne serait pas du goût de tout le monde, notamment Lionel Messi et Neymar.

Alors que Kylian Mbappé semblait promis au Real Madrid cet été, le Qatar a finalement réussi ce qu'il voulait : faire prolonger le Français au PSG. Au terme d'un incroyable feuilleton, le natif de Bondy a paraphé un nouveau contrat avec le club de la capitale. Et cela s'est accompagné de nombreux privilèges pour Mbappé, ce qui reste en travers de la gorge de certains au PSG.

Mercato - PSG : Le Qatar prépare un divorce à 300M€ avec Neymar https://t.co/MdKmuwGqq0 pic.twitter.com/eRj7tX3Q1i — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Mbappé surcôté ?

Comme l'explique El Pais ce mercredi, ce nouveau statut de Kylian Mbappé au PSG ne passerait pas aux yeux de Lionel Messi et Neymar. En effet, l'Argentin et le Brésilien estimeraient que Mbappé serait quelque peu surcoté d'un point de vue sportif et qu'il ne mériterait son nouveau salaire.

Entre Mbappé et Neymar, Messi a tranché