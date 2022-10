Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fait une demande surréaliste au Qatar

Publié le 19 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Le 21 mai dernier, accompagné de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé annonçait devant les supporters du Parc des Princes qu'il avait pris la décision de prolonger au PSG malgré l'intérêt du Real Madrid. Depuis, beaucoup de révélations sont tombées sur les dessous des négociations que le jeune attaquant a rondement mené, dont une pour le moins surprenante concernant Neymar.

Avant d'affronter Metz et d'inscrire un triplé, Kylian Mbappé s'était rendu sur la pelouse micro à la main, pour annoncer sa prolongation de trois ans au PSG. Pour le convaincre, les dirigeants parisiens ont du accepter de folles demandes. En effet, Mbappé voulait qu'un gros coup de balai soit fait dans le secteur offensif.

Mbappé a réclamé le départ de Neymar

Nasser Al-Khelaïfi était prêt à faire toutes les concessions possibles et imaginables pour convaincre sa vedette Kylian Mbappé de prolonger. En plus de le rassurer dans le sens des arrivées, le Qatari s'était engagé à se plier à ses plus folles demandes. Dernièrement, MARCA a révélé que l'attaquant du PSG avait réclamé le départ de Neymar. En plus du Brésilien, le Français souhaitait également voir partir Lionel Messi. Faute de prétendants, Al-Khelaïfi voulait résilier leurs contrats mais le coût de l'opération s'élevait à 500M€, une somme bien trop élevée qui aurait eu des conséquences sur le fair-play financier. Depuis, rien ne va plus entre Mbappé et Neymar.

Des tensions entre Neymar et Mbappé