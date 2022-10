Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone... Neymar a pris une décision fracassante

Publié le 19 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

A l'occasion du procès du transfert de Neymar à Barcelone en 2013, qui s'est ouvert lundi, plusieurs acteurs majeurs des négociations ont été invités à témoigner. Et cela révèle notamment que le numéro 10 du PSG n'a jamais hésité entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Depuis lundi, Neymar est présent à Barcelone. Mais pour une fois, ce n'est ni pour des vacances, ni pour discuter de son avenir. Si le Brésilien est en Catalogne, c'est surtout pour parler de son passé puisque le procès de sont transfert au FC Barcelone en 2013 s'est ouvert. En effet, la société brésilienne DIS Esportes e Organizaço de Eventos LTDA, qui détenait 40% des droits de Neymar, a attaqué le club blaugrana pour « corruption entre particuliers » et « fraude par simulation de contrat », réclamant la somme qui lui est due. Et plusieurs acteurs majeurs des négociations sont appelés à témoigner, à l'image de Florentino Pérez.

Le Real Madrid a fait une offre pour le transfert de Neymar...

Déjà président du Real Madrid à l'époque, Florentino Pérez a été invité à la barre sur demande de la partie plaignante. Et le dirigeant espagnol confirme avoir transmis une offre à Santos pour Neymar. « Je ne connais pas Neymar, je ne lui ai jamais parlé sur un plan personnel. Nous étions intéressés par la signature de Neymar il y a environ 10 ans. En 2011, le Real Madrid a fait une offre à Santos pour Neymar. Je crois que c'était 45M€. C'est écrit dans le résumé. Les joueurs vont où ils veulent aller. Je pense que Neymar voulait aller à Barcelone et c'est pourquoi il est allé à Barcelone. L'offre en 2011 était de 45M€, pas de 60M€ », lance-t-il devant la cour.

... mais Neymar voulait absolument le Barça