PSG : Cette incroyable scène lors du procès de Neymar à Barcelone

Publié le 18 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Au lendemain du Classique entre le PSG et l’OM, Neymar n’a pas pu récupérer. En effet, le Brésilien était convoqué à Barcelone par la justice espagnole concernant les irrégularités à propos de son transfert de Santos vers le club catalan. Un procès qui a d’ailleurs donné lieu à une scène incroyable entre le juge et Neymar.

En 2013, Neymar quittait son Brésil natal et Santos pour faire le grand saut vers l’Europe, s’engageant avec le FC Barcelone. Un transfert qui a fait énormément parler et qui s’est alors retrouvé au coeur de la polémique en raison de nombreuses irrégularités. Et voilà que l’affaire se règle désormais devant la justice espagnole.

PSG : Après son récital contre l’OM, gros coup dur à 10M€ pour Neymar ? https://t.co/Bo2KFB6DPI pic.twitter.com/gLTzAruhwv — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Neymar au tribunal

Ainsi, ce lundi, Neymar était à Barcelone pour se présenter devant la justice espagnole. L’actuel joueur du PSG risque d’ailleurs d’ailleurs très gros dans cette histoire, au même titre que Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell. Il est notamment question de deux ans de prison pour Neymar.

« Pendant que vous marquiez un but… »